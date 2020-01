Høyeste oljepriser på over en uke

Oljeprisene har mandag nådd sitt høyeste nivå på over en uke. Det skjer etter at to store produksjonsanlegg i Libya påbegynte nedstengning etter en militærblokade søndag.

Det libyske nasjonale oljeselskapet National Oil Corporation (NOC) uttalte søndag at to store oljefelter sørvest i landet startet nedstengning på grunn av en blokade av en oljerørledning utført av styrker lojale til Libyan National Army (LNA), ifølge Reuters.

National Oil Corporation (NOC) har erklært force majure på eksport fra oljehavnene Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina, og Sidra.

Dette vil ifølge selskapet ta oljeproduksjon på 800.000 fat per dag ut av markedet.

Mandag kveld er Brent-oljen opp 0,51 prosent til 65,18 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,20 prosent til 58,66 dollar per fat.

Oljeprisene har riktignok falt noe tilbake utover dagen. Som årsak til dette peker Reuters på analytikere som mener tilbudsforstyrrelsene i Libya vil bli kortvarige, og kan bli motvirket av andre produsenter.

- Oljemarkedet er fortsatt godt forsynt med rikelige lagre, og en sunn reservekapasitet. Med andre ord så kan den siste prisoppgangen vise seg å være flyktig, sier en analytiker til Reuters.