Otovo i samtaler med brasilianere

Otovo har tirsdag morgen meldt at selskapet er i fremskredne samtaler med Rio de Janeiro-selskapet GeRa Energia Brasil om et samarbeid rettet mot det brasilianske markedet, gjennom etableringen av et joint venture.

Foreløpig er partene enige om hovedtrekk som skal danne grunnlag for en fremtidig aksjonæravtale, hovedtrekk for en teknologiavtale samt hovedtrekk for en investeringsavtale.

Otovo, som er notert på det norske OTC-markedet, vil bidra med sin teknologi og plattform i samarbeidet.

Innen første halvår

Endelige vilkår og detaljer i en samarbeidsavtale ventes å bli kunngjort i løpet av første halvår i år.

Otovo ventes å eie en minoritetsandel i fellesforetaket.

Det opplyses at også Svein Harald Øygard og Halvard Idland vil få en eierandel i joint venturet via selskapet Energy Investors.

Øygard var midlertidig sentralbanksjef på Island i noen måneder i 2009.

Verdt rundt 850 mill.

Otovo har spesialisert seg på å sette opp solcelleanlegg, og håndterer både planlegging og installasjon. Så langt har selskapet levert over 5.000 anlegg i Norge og Sverige. Det er også etablert i Frankrike og Spania.

På OTC-markedet er selskapets aksje senest handlet til en kurs på 100 kroner.

Det gir en markedsverdi på 848 millioner kroner.