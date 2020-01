BP dropper Kirkuk-feltet i Irak etter flere år med studier

Britiske BP trekker seg ut av det irakiske kjempeoljefeltet Kirkuk, melder Reuters og viser til tre ulike kilder.

Ifølge nyhetsbyråets kilder informerte BP irakiske myndigheter om sin uttrekning i forrige måned.

Oljeselskapets beslutning om å trekke ut sine ansatte fra feltet nord i Irak forklares angivelig med at en kontrakt fra 2013, til en verdi av 100 millioner dollar, løp ut ved utgangen av 2019, og at denne kontrakten ikke har ledet til noen utvidelse.

Skuffende studieresultater

BP bekrefter ifølge nyhetsbyrået at selskapet har gjennomført feltstudier og oversendt sine anbefalinger for utviklingen av feltet til det Kirkuk-baserte selskapet North Oil Company (NOC).

En høytstående NOC-ansatt bekrefter også BPs uttrekning overfor Reuters.

Vedkommende sier at resultatene fra BPs feltstudie for utvikling av Kirkuk-oljefeltet var svakere enn ventet, og at «det er veldig åpenbart» at resultatene ikke var gode nok for at BP ville forlenge sin Kirkuk-virksomhet.

Ifølge Reuters har Irak håpet på at BP ville hjelpe til med å tredoble produksjonen fra Kirkuk, til en million fat pr. dag. Det estimeres at feltet inneholder rundt 9 milliarder fat utvinnbar olje, ifølge BP.