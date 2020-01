Nel vil hente nesten en milliard kroner i rettet emisjon

Nel vurderer en rettet emisjon på 89 millioner aksjer, melder selskapet i rett etter at børsens stengte tirsdag. Aksjeandelen tilsvarer drøyt 935 millioner kroner i en emisjon.

89 millioner aksjer tilsvarer 7,3 prosent av den utestående kapitalen i Nel, et selskap, som tilbyr løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi.

All-time high

Nel avsluttet tirsdag i all-time high på Oslo Børs. Aksjen gikk opp 0,58 prosent til 10,49 kroner. Hittil i år har aksjen styrket seg 21,27 prosent, mens det seneste året er aksjen opp 97,41 prosent.

Pengene fra emisjonen vil brukes til å opprettholde og styrke markedsposisjonen gjennom å investere i teknologi og organisering for å dra nytte av mulighetene i markedet, varsler Nel.

Hydrogenselskapet vil også bruke pengene til å utvikle organisasjonen innen prosjektering og produksjon, og styrke balansen og den økonomiske situasjonen for å møte motpartskrav på store prosjekter. Det skal hjelpe med å påta flere prosjekter fremover, samt å lykkes med prosjektene.

Nel skriver at konkurrenten vokser og får inn mer penger, og at selskapet ønsker å ta opp kampen ved å øke aktiviteten raskere enn tidligere anslått.

Populær aksje

Bokbyggeprosessen startet umiddelbart, og stenges klokken 08.00 onsdag. Meglere er Arctic Securities, Carnegie og SpareBank 1 Markets.

Nel-aksjen har vært populær hos nettmegleren Nordnet den siste tiden.

– Nel har lenge vært en favoritt blant våre kunder. Til tross for at aksjen i skrivende stund er i ny all-time high, er selskapet nettosolgt med 100 millioner i løpet av januar måned. Tross et nettosalg på 100 millioner kroner så langt i januar, har aksjen blitt omsatt for over 350 millioner kroner hittil i januar. Det er et voldsomt sterkt tall og jeg har i alle fall ikke sett et selskap som har skapt så mye engasjement blant våre kunder i min tid, sa Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen fredag.