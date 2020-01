Oljeprisen faller til tross for forstyrrelser i Midtøsten

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,63 prosent til 64,79 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 0,20 prosent til 58,42 dollar fatet.

Force majeure i Libya

Nesten all kapasitet i libysk oljeeksport er nå under force majeure grunnet problemer med ledningsnettet i øst og vest. Dermed har Libya blitt tvunget til å gi avkall på forpliktelser hva gjelder eksport og produksjon av olje.

-Investorer ser ut til å bekymre seg mindre for tilbudsforstyrrelser i Midtøsten, eller i det minste risikoen for forstyrrelser. Dette er takket være den imponerende veksten i amerikanske oljeproduksjon de seneste årene. Det sa Bank ING i følge Reuters.

Betydelig nedgang i daglige fat produsert

Hvis libysk eksport stopper opp i en vedvarende periode vil oljelagrene i løpet av få dager fylles opp, og produksjonen vil falle til omtrent 72.000 daglige fat. Det sa en talsmann for det statlig eide oljeselskapet NOC. Til sammenligning har Libya den siste tiden produsert rundt 1,2 millioner daglige fat.

Barclays med oppdaterte oljeestimater

Barclays er tirsdag ute med oppdaterte estimater for oljeetterspørsel i 2020. Banken estimerer at etterspørselen vil vokse til 1,4 millioner daglige fat, det tilsvarer en økning på 50.000 daglige fat fra tidligere estimat.

Videre beholder Barclays sine prisestimater for 2020, 62 og 57 dollar for henholdsvis et fat Brent- og WTI-olje.