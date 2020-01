Overtagelse i boks for Questerre

I mars i fjor meldte Questerre Energy at selskapet hadde inngått en avtale med et lete- og produksjonsselskap om å overta alle dette selskapets eiendeler i den kanadiske provinsen Quebec.

Nå som alle godkjennelser er i havn, er overtagelsen også blitt sluttført, fremgår det nå av en melding fra det Oslo Børs-noterte selskapet.

I en kommentar sier Questerre-sjef Michael Binnion at nå som overtagelsen er sluttført, så har selskapet gjenvunnet kontrollen og operatørskapet i selskapets store gassfunn i Lowlands.

Han legger til at selskapet nå er godt posisjonert til å få med myndigheter og alle øvrige interessenter på selskapets Clean Tech Energy-prosjekt, der målet er å utvinne naturgass uten utslipp og uten å bruke ferskvann eller å slippe ut giftige kjemikalier.

Partene i avtalen har med sluttføringen dessuten droppet alle krav fra tidligere rettstvister.

Mye gass

Avtalen om St. Lawrence Lowlands-prosjektet ble opprinnelig inngått som en intensjonsavtale tilbake i juni 2018.

Nå som den er i boks, har Questerre sikret seg leterettigheter for et område på 753.000 acres i Quebec samt tilknyttede brønner, utstyr og geologiske data.

Questerre vil dermed ha rettigheter som omfatter cirka en million acres.

Det aktuelle gassfeltet, som ligger mellom Montreal og Quebec City, skal ha en av de største forekomstene av utvinnbar naturgass i Nord-Amerika.

For cirka to år siden anslo GLJ Petroleum Consultants i en uavhengig vurdering at størstedelen av dette arealet der Questerre har interesser, har brutto betingede gassressurser på 3.900 kubikkfot. De potensielle gassressursene ble oppgitt til 21.300 milliarder kubikkfot.

Questerre opplyser at selskapet planlegger å oppdatere ressursanslagene senere i år.

Børsreaksjon

Børsmeldingen onsdag morgen om sluttføringen av avtalen har satt fart på Questerre-aksjen.

Onsdag formiddag er aksjen opp 7,5 prosent til 1,44 kroner. På det høyeste har aksjen vært oppe i 1,55 kroner.

Det seneste året er Questerre-aksjen imidlertid blitt handlet ned 30 prosent på Oslo Børs.