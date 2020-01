Scatec Solar-analytiker frykter kursfall

Scatec Solar legger i morgen frem sine tall for fjerde kvartal 2019.

Kepler Cheuvreux-analytiker Andreas Bertheussen mener forventningene bør ligge ganske lavt, og viser til at den negative utviklingen i Vietnam kan bli et sentralt fokus.

Frykter kursfall

Han påpeker at Vietnams beslutning om å gå fra feed-in-tariffer til auksjon øker usikkerheten rundt Scatecs potensielle prosjekter i landet.

FRYKTER KURSFALL: Andreas Bertheussen (i midten) mener forventningene bør være lave til fredagens kvartalstall fra Scatec Solar. Her i samtale med toppsjef Raymond Carlsen (med ryggen til), finansdirektør Mikkel Tørud (t.h.) og analytiker Fredrik T. Steinslien. Foto: Siv Dolmen

Han legger til at man selvsagt kan håpe på at selskapet har fremgang i andre vekstmarkeder, men at historisk sett har kvartaler uten optimisme rundt utsikter for kortsiktig vekst ført til negative kursreaksjoner. For langsiktige investorer er det viktig å se forbi slike utslag og heller spørre seg om selskapet strukturelt er på rett spor.

All-time high

Scatec Solar steg 0,5 prosent til 133,90 kroner på Oslo Børs torsdag, men var på det høyeste oppe i 135,90 kroner. Det er ny intradag all-time high.

På all-time high-kursen var selskapet priset til nærmere 17 milliarder kroner.