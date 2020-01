NYE BEKYMRINGER: Uro i Midtøsten er borte, men nå er det nye utfordringer som senker oljeprisen. – Konklusjonen er at året startet med bekymringer for oljeproduksjonen i Midtøsten, og tre uker senere er markedet igjen bekymret for oljeetterspørselen, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth