Oljeprisen raser

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 2,32 prosent til 60,60 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 2,54 prosent til 54,16 dollar fatet.



Frykt for coronaviruset

Oljeprisen blir hardt tynget av frykten for at coronaviruset skal spre seg ytterligere i Kina som er verdens nest største oljeimportør. Viruset har rammet reiselivssektoren og etterspørselen etter olje, og oljeprisen er på ukesbasis ned hele syv prosent.

Offentlig transport har blitt stoppet i hele ti kinesiske byer som følge av frykt for videre spredning. Tilfeller av viruset har også blitt funnet i andre asiatiske land og USA.

–Markedet er redd for at videre spredning av coronaviruset vil tynge etterspørselen etter olje i Asia. Det sa sjef for Lipow Oil Associates, Andy Lipow til Reuters.

Helsemyndigheter frykter at smitteraten kommer til å akselerere fremover i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår som medbringer mye reising.

Støtte fra lagertall

Fallet i oljeprisen ble noe redusert av amerikanske lagertall, gårsdagens tall viste at amerikanske oljelagre falt med 405.000 fat forrige uke. Gasslagrene steg på sin side for ellevte uke på rad, noe som er rekord.