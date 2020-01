DNB Markets tar opp dekning av Nel med en salgsanbefaling, melder TDN Direkt.

Kursmålet er satt til 5 kroner pr. aksje.

«Selv om vi ser interessante langsiktige muligheter for selskapet, er vi under konsensus for marginoppnåelse i 2019 til 2022. (..) Vi mener også at verdsettelsen er utfordrende og strukket, og ser nedsiderisiko som følge av fortsatt «cash burn», negativ inntjening fra elektrolysatorer gjennom 2020 og bekymringer for fremtidig finansieringsbehov», skriver DNB, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset legger til at de også ser risiko knyttet til goodwill i balansen, og potensielt selskapets eksponering mot Nikola.

Nel faller mandag morgen 8,37 prosent til 8,98 kroner.