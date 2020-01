ExxonMobil og partnerne med nytt oljefunn

ExxonMobil og Hess Guyana Exploration melder mandag om et oljefunn i brønnen Uaru offshore Guyana, som er det 16. funnet på Stabroek-blokken.

Selskapene melder samtidig at de har økt de estimerte utvinnbare bruttoressursene på Stabroek-blokken til over 8 milliarder fat oljeekvivalenter, opp tidligere 6 milliarder fat.

Det nye ressursestimatet inkluderer 15 funn offshore Guyana frem til årsslutt 2019. Uaru-funnet er det første i 2020, og vil bli inkludert i ressursgrunnlaget ved et senere tidspunkt.

«Vi er glade for å ha enda et betydelig oljefunn på Stabroek-blokken på Uaru. Tidligere funn på blokken inkludert funn av høy kvalitet i Tripletail og Mako underbygger en betydelig økning i estimerte bruttooppdagede utvinnbare ressurser for nåværende og fremtidig utvikling», sier administrerende direktør i Hess, John Hess.

ExxonMobil er operatør og eier 45 prosent i Stabroek-blokken. Hess Guyana Exploration eier 30 prosent andel og CNOOC Petroleum Guyana Limited, et heleid datterselskap av CNOOC Limited, eier 25 prosent.