Oljeprisen med et lite comeback i kveldstimene tirsdag

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,39 prosent til 59,55 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 0,47 prosent til 53,39 dollar fatet.



Får støtte fra nye potensielle kutt fra OPEC+

OPEC landenes leder, Saudi Arabia var mandag ute for å prøve å dempe angsten rundt coronaviruset. Saudi Arabia uttalte at viruset vil ha begrenset effekt på global oljeetterspørsel, og ba markedet om å være mer optimistiske vedrørende forventninger fremover.

Videre jobber representanter fra OPEC med å legge frem flere alternativer dersom viruset fortsetter å herje. Blant annet skal kartellet vurdere å forlenge nåværende kutt til juni, og kutte ytterligere dersom oljeetterspørselen fra Kina får seg en knekk som følge av viruset. Det fremgår av kilder innad i OPEC ifølge Reuters.

Jinping tror viruset snart utslettes

Kinas president, Xi Jinping har uttalt at han er sikker på at Kina skal vinne kampen mot viruset. Coronaviruset har hittil drept 106 personer og stadig flere smittede blir konstatert over hele verden.

Som følge av viruset har Barclays estimert et worst case scenario for gjennomsnittlig årlig oljepris, nedsiden er på så mye som to dollar for både Brent- og WTI-oljen, til henholdsvis 62 og 57 dollar fatet.

Produksjon i Libya faller kraftig

Videre melder Reuters om at libysk oljeproduksjon har falt 75 prosent til under 300.000 daglige fat, som følge av vedvarende problemer med kritisk oljerelatert infrastruktur.