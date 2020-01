Oljelagrene i USA steg mer enn ventet

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementet viser at de amerikanske råoljelagrene steg med 3,5 millioner fat i forrige uke til 431,7 millioner fat.

Ifølge Bloomberg-konsensus var det imidlertid ventet en oppgang på 0,3 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 1,2 millioner fat til 261,2 millioner fat, mens det var ventet en økning på 1,6 millioner fat.

Det var en nedgang i destillatlagrene på 1,3 millioner fat til 144,7 millioner fat, mot et ventet trekk på 600.000 fat.

Brent-oljen er ned 0,03 prosent til 59,41 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,71 prosent til 53,04 dollar fatet.

Oljeprisene snudde onsdag ettermiddag ned etter at Jemenittiske Houthi-opprørere hevder å ha angrepet et Saudi Aramco-produksjonsanlegg, samt de to flyplassene Jazan og Abha med bruk av droner og missiler.