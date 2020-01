Zenith Energy opprettet norsk datterselskap

Zenith Energy har opprettet et norsk datterselskap under navnet Zenith Energy AS.

Zenith har tidligere varslet at de har ønsket et norsk datterselskap til å være med i fremtidige lisensrunder på norsk sokkel, og for å vurdere kjøp av eierandeler i modne felt i Nord-Europa, ifølge TDN Direkt.

Selskapet er operatør på det største oljefeltet på land i Aserbajdsjan, men har også interesser i italienske gasslisenser.

Det Merkur Market-noterte olje- og gasselskapet hentet 11,1 millioner kroner i en emisjon i tirsdag. Midlene vil Zenith bruke på utviklingsaktiviteter, som å kjøpe nye deler til sitt boreutstyr, samt driftsmessige anliggender knyttet til den nylige Anglo African Oil & Gas-transaksjonen.