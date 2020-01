Ny adm. direktør i solselskapet Aega

OPPSIGELSESTID: Markus Enge sa opp som adm. direktør i oktober i fjor. Aega meldte da at Enge ville fortsette å jobbe for selskapet ut sin oppsigelsestid, til 31. januar, og at styret umiddelbart ville starte letingen etter en erstatter. Foreløpig har styret landet på en midlertidig løsning. Foto: Anders Horntvedt