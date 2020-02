Russisk oljeproduksjon til toppnivå i januar

I tonn tilsvarte oljeproduksjonen 47,72 millioner tonn, mot 47,63 millioner tonn i desember. Reuters bruker en konverteringsrate på 7,33 i omregningen fra daglige fat til tonn.

Kraftig fall i oljeprisen

Oljeprisen har den siste tiden blitt satt under kraftig press fra det herjende coronaviruset. Oljeprisen falt forrige uke nesten syv prosent, der fredagens fall utgjorde 4,92 prosent. Siden toppen tidlig i januar, er brent-prisen ned mer enn 17 prosent.

Gir håp om nye potensielle kutt fra OPEC+

Som følge av nylig nedgang i oljeprisen kan OPEC og allierte se seg nødt til å kutte oljeproduksjonen ytterligere for å opprettholde en stabil oljepris. Russland energiminister, Alexander Novak uttalte fredag at OPEC og allierte planlegger og møtes i februar eller mars for å diskutere coronavirusets påvirkning på global oljeetterspørsel.