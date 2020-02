Oljeprisen med lite comeback

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,44 prosent til 54,42 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 0,18 prosent til 50,02 dollar fatet.

Tirsdagens oppgang markerer et lite comeback ettersom oljeprisen har falt bratt i nesten to uker, som har resultert i den laveste oljeprisen på mer enn et år.

Stiger på håp om nye OPEC-kutt

Kilder med kjennskap til saken skal mandag ha fortalt Reuters at OPEC og allierte vurderer å kutte oljeproduksjonen med ytterligere 500.000 daglige fat. Tiltaket kan dog bli vanskelig å gjennomføre ettersom medlemslandene allerede har forpliktet seg til omfattende kutt, samt usikkerhet vedrørende hvor lenge coronaviruset vil vare.

-Forandringer i medlemslandenes tilbudspolicy vil avhenge av hvor lenge coronaviruset fortsetter å herje. Det sa Harry Tchilinguirian, sjefs råvarestrateg hos BNP Paribas til Reuters.

Videre fremhever strategen at dersom man får stabilisert viruset, og at effekten avtar i løpet av en kort periode, slik som SARS, kan OPEC tåle et lavt prisnivå ettersom etterspørselen vil hente seg inn.

Årlig effekt på 300.000 – 500.000 daglige fat

Finansdirektør i britiske BP, Brian Gilvary har fortalt Reuters at coronaviruset på årlig basis har redusert oljeetterspørselen med 300.000 til 500.000 daglige fat, tilsvarende 0,5 prosent av global etterspørsel.

Til tross for en stigende oljepris tirsdag, og bred børsoppgang i både USA og Europa, advarer Goldman Sachs om at volatiliteten i oljemarkedet trolig vil vedvare. Goldman fremhever samtidig at oljeprisen nærmer seg såpass lave nivåer at både OPEC og shale-produsenter kan se seg nødt til å kutte på tilbudssiden.