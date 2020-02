Oljeprisene faller noe tilbake onsdag kveld. Ved 21-tiden er Brent Spot opp 2,92 prosent til 55,36 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,95 prosent til 50,87 dollar per fat. Til sammenligning kostet Brent-oljen 56,20 dollar ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen kostet 51,69 dollar per fat.

Blant årsaker til dagens oppgang peker Reuters på mulighetene for at Opec og samarbeidslandene i produksjonskuttavtalen (Opec+) vil stabilisere oljemarkedet som følge av utsikter til lavere etterspørsel på grunn av coronaviruseffekter.

Ifølge flere medier vurderer opec+ å gjøre ytterligere produksjonskutt samt å flytte det planlagte møtet i overvåkningskomiteen til februar fra mars.

I tillegg fikk oppgangen støtte av rapporter om at forskere skal ha kommet lenger i å finne medisiner og vaksiner for å bekjempe coronaviruset.

Ellers viste ferske lagertall onsdag at de amerikanske råoljelagrene steg 3,4 millioner fat til 435,0 millioner fat i forrige uke.

Bensinlagrene falt 0,1 millioner fat til 261,1 millioner fat, mens destillatlagrene falt 1,5 millioner fat til 143,2 millioner fat.

Konsensus ifølge Bloomberg var at oljelagrene ville stige 2,9 millioner fat, mens bensin- og destillatlagrene var ventet hhv. opp 1,7 og ned 0,2 millioner fat.

- Lagertallene hadde ingenting som var sjokkerende nok til å ødelegge den store oppgangen vi ser i oljeprisen i dag, sier analytiker Phil Flynn i Price Futures Group til Reuters.