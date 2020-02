Oljeprisene fortsetter fallet mandag kveld. Ved 19-tiden er Brent-oljen ned 2,31 prosent til 53,18 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 1,75 prosent til 49,52 dollar per fat. Til sammenligning kostet Brent-oljen 53,84 dollar per fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen kostet 50,20 dollar per fat.

Brent-oljen er dermed på sitt laveste nivå siden januar i fjor.

Det er fortsatt etterspørselsfallet som følge av coronaviruset som er i fokus i markedet.

- Ettersom Kina er verdens største konsument av råmaterialer, merker en fortsatt tydelig effekten i de viktigste råvarene, og verden står overfor det største etterspørselsjokket siden den globale finanskrisen i 2009, sa råvarestrateg Ole Hansen i Saxo Bank, ifølge Reuters.

Rapporter om at Russland fortsatt ikke vil forplikte seg til ytterligere produksjonskutt bidrar heller ikke til å styrke sentimentet.

Fredag kom det nyheter om at Russland trenger mer tid til å ta en avgjørelse på anbefalingene fra Opec+ sin tekniske overvåkningskomite, som har gitt råd om at Opec og samarbeidslandene (Opec+) skal kutte produksjonen med ytterligere 600.000 fat pr dag som følge av coronavirusets påvirkning på global oljeetterspørsel.

Russlands energiminister Alexander Novak uttalte at det trengs mer til å vurdere situasjonen og at amerikansk produksjonsvekst vil falle tilbake samtidig som den globale etterspørselen er sterk.