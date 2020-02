Stolt Rynning-Tønnessen

Statkrafts markedsoperasjoner sendte inntektene i været i fjerde kvartal. Underliggende driftsresultat i kvartalet endte på 5,6 milliarder kroner, en økning på 756 millioner fra samme periode året før.

Etter skatt endte resultatet på 3,8 milliarder i kvartalet. For året sett under ett hadde Statkraft et driftsresultat på 17,6 milliarder kroner, opp 1,5 milliarder fra året før.

Resultatet kom til tross for en reduksjon i nordisk systempris på 19 prosent til 38,7 euro pr. MWh. Samlet økte selskapets kraftproduksjon med 11 prosent til 17,8 TWh, hvilket skyldtes både nordisk vannkraft og tysk gasskraft.

- Vi er stolte av å levere det beste driftsresultatet i Statkrafts historie og å bidra med et solid utbytte til vår eier, sier konsernsjef Christian Rynning- Tønnesen.

Byggingen av vindparkene Storheia og Hitra 2 på henholdsvis 288 MW og 94 MW ble fullført i fjerde kvartal. Det ble også vindparken Kilathmoy på 23 MW og et batteriprosjekt i Irland. Statkraft avtalte bygging og salg av vindparken Windy Rig i Storbritannia.

Statkraft kjøpte også aksjene i elbilladeselskapet Grønn Kontakt, men solgte 4,4 prosent av aksjene i BKK for 966 millioner, hvilket ga en gevinst på 438 millioner i regnskapet.