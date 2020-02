Oljeprisen med solid løft

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 1,65 prosent til 56,04 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 0,21 prosent til 51,28 dollar fatet.



Håper på større kutt

Oljekartellet OPEC har senket sine estimater for oljeetterspørsel i 2020 med 200.000 daglige fat, og dermed ser investorer større sannsynlighet for ytterligere produksjonskutt fra OPEC og allierte.

-Russland har så og si signalisert at alle er enige om at OPEC+ skal foreta seg ytterligere kutt i oljeproduksjonen. Det sa Edward Moya, senioranalytiker hos OANDA til Reuters.

Videre fremhever Moya at det kan se ut som om bunnen i oljeprisen er nådd ettersom smittefrekvensen fra coronaviruset ser ut til å avta. Oljeetterspørselen fra Kina, verdens nest største økonomi, har som kjent kollapset som følge av reiserestriksjoner og karantener.

Også Kina tar grep

Oljeprodusenten China National Chemical Corp har sagt at de skal stenge et anlegg med en daglig produksjon på 100.000 fat, i tillegg skal ytterligere to anlegg stenges som følge av fallende etterspørsel.

Fallende etterspørsel for første gang på ti år

The International Energy Agency (IEA) forventer fallende global oljeetterspørsel i første kvartal, det vil dermed utgjøre det første fallet på ti år. Videre trekker IEA frem at etterspørselen vil ta seg opp mot andre kvartal. Samlet forventer IEA at etterspørselen for 2020 kommer til å øke med 825.000 daglige fat, ned fra tidligere estimat.

Oljeprisen har siden toppen i januar falt mer enn 20 prosent som følge av virusutbruddet.