REC vurderer å starte opp Moses Lake

REC Silicon rapporterte et underskudd på 45,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, ned fra minus 13,4 millioner i samme periode året før. Omsetningen falt fra 48,9 til 31,8 millioner kroner.

Nedgangen skyldtes lavere salgsvolumer, lavere salgspriser og høyere elektrisitettskostnader for databrikkematerialer produsert på fabrikken i Butte, Montana. Salgsvolumene gikk samtidig ned med 362 MT til 643 MT. Gassalget endte på 857 MT.

REC Silicon gikk ut av året med 29,4 millioner dollar i kontanter.

- Vi er fornøyde med at handelsavtalen mellom USA og Kina inkluderer polysilisum for solceller. Vi vurderer nå å starte opp drift ved FBR-fabrikken i Moses Lake, sier REC Silicon-sjef Tore Torvund.

Bakgrunnen er at REC er blitt orientert av representanter for amerikanske myndigheter om at Kina har forpliktet seg til å kjøpe bestemte mengder polysilisium produsert i USA. Representantene har opplyst at det kinesiske markedet er åpent for ameriskansk polysilisium uten toll og at disse forpliktelsene går foran utvidelsen av toll på amerikansk polysilisium slik det ble offentliggjort av Kinas handelsdepartement den 19. januar i år.

REC Silicon forventer å få en polysilisumproduksjon på 1.100 tonn i 2020, hvorav 280 tonn i første kvartal. Silangassalget forventes å nå 850 tonn i første kvartal og 3.570 tonn i 2020.

Kvartalsrapporten

REC Silicon (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 31,8 48,9 Driftsresultat -14,1 -14,4 Resultat før skatt -45,5 -13,4 Resultat etter skatt -45,5 -8,0