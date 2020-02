Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,58 prosent til 57,65 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 0,54 prosent til 52,33 dollar fatet.



Tror bunnen er nådd

-Ingen ting fortsetter ned i evigheten, og momentet i oljeprisen ser ut til å ha snudd. Det sa Stephen Brennok, råvaremegler hos PVM til Reuters.

Videre sa Brennock den verste virusfrykten med tanke på oljeprisen ser ut til å ha lagt seg, og oljeprisen stiger etter rikelig med stimuli fra den kinesiske sentralbanken og forhåpninger om at OPEC og allierte skal kutte i produksjonen.

Dramatisk effekt som følge av viruset

Det internasjonale energibyrået (IEA) rapporterte forrige uke om at oljeetterspørselen samlet har falt med 435.000 daglige fat i første kvartal som følge av viruset. Det blir isåfall det første kvartalsvise fallet siden finanskrisen i 2009.

Anbefaler å kutte 600.000 fat

Investorer forventer at OPEC og allierte kutter ytterligere i oljeproduksjonen for å bedre imøtekomme etterspørselen. Partene i OPEC+ har for øyeblikket forpliktet seg til å kutte produksjonen med 1,7 millioner daglige fat til slutten av mars. Nå kan det se ut til at kartellet kan måtte beslutte ytterligere kutt, og et teknisk panel innad i OPEC anbefaler nye kutt på 600.000 daglige fat på toppen av nåværende kutt.

-OPEC har foreløpig ikke bekreftet datoer for møtene som etter planen skal finne sted i starten av mars. Kartellet trenger på den andre siden ikke ta forhastede beslutninger dersom oljeprisen forblir rundt dagens nivåer. Det skrev ING i et notat.