Oljemarkedet tirsdag fortsetter ned der markedsfokuset stadig rettes mot coronaviruset og dets påvirkning på etterspørselen etter olje.

Ifølge TDN Direkt preges markedet av risikoaversjon etter at Apple gikk vekk fra sin omsetningsguiding for inneværende kvartal, med henvisning til effektene av coronaviruset.

Brent-oljen er ned 2,0 prosent til 56,40 dollar fatet, mens WTI-oljen er tilbake 2,4 prosent til 51,05 dollar fatet.

Bemerkelsesverdig

Commerzbank mener det var bemerkelsesverdig å se hvor rolig oljemarkedet reagerte på nedjusterte etterspørselsutsikter fra IEA, EIA og Opec forrige uke, særlig ettersom det ikke er tegn til at Opec og samarbeidslandene (Opec+) vil gjøre dypere produksjonskutt som følge av påvirkningen fra coronaviruset.

Det har kommet forslag fra den tekniske komiteen i gruppen om reduksjoner på 600.000 i tillegg til den nåværende produksjonskuttavtalen, uten at det har blitt tatt noen avgjørelse.



Commerzbank estimerer ifølge TDN Direkt at oljemarkedet risikerer et overtilbud 1,0-1,5 millioner fat pr dag i inneværende kvartal og et totalt overtilbud på om lag 500.000 fat pr dag i andre kvartal dersom effektene av koronaviruset forsvinner og etterspørselen henter seg inn.

«Bare i andrehalvår vil oljemarkedet være tilbake i balanse eller ha et svakt overtilbud. Et forsøk på å vente ut problemet kan derfor vise seg å være fatalt for Opec+», skriver Commerzbank ifølge nyhetsbyrået.

Kinesiske oljeraffinerier har de siste to ukene nedjustert sin produksjon med 1,5 millioner fat pr dag, noe som fører til økte lagre. Oljelaster blir sendt til Sør-Korea, Singapore og Malaysia ettersom lagrene i Kina fylles opp raskt.

Veddemål i olje

Ifølge Arctic Securities, som viser til Refinitiv, har oljetradere inkludert Trafigura, Glencore og Mercuria leid råoljelagre i Sør-Korea med en kapasitet på opptil 15 millioner fat olje og vil holde igjen overflødig olje i et veddemål på at etterspørselen vil skyte fart etter at kinesisk etterspørsel henter seg inn etter utbruddet av koronaviruset.

Videre rapporterer Refinitiv at flere uavhengige raffinerier i Kina har kjøpt olje nå som prisene har falt, i et veddemål på at prisene nå bunner ut og at kinesisk etterspørsel vil hente seg inn de neste månedene.

Arctic Securities skriver i en oppdatering tirsdag at det ventes at de økonomiske ringvirkningene fra coronaviruset vil prege oljemarkedet på kort sikt frem mot kinesiske makrotallspubliseringer etter høytiden i forbindelse med kinesisk nyttår.