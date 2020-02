Færre rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 1035 rigger i drift. Det er 10 færre enn for en uke siden, og 224 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA steg antallet aktive oljerigger med én til 679, mens antallet aktive gassrigger var uendret til 110. I Canada falt antallet aktive oljerigger med tre til 169, mens antallet aktive gassrigger falt med åtte til 75.

I Mexicogulfen falt antallet aktive rigger med én til 22.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19-tiden er Brent-oljen ned 1,08 prosent til 58,42 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,47 prosent til 53,44 dollar per fat.

Som årsak til fallet peker Reuters på at virusfrykten nok en gang har skylden.

- Jeg tror det er mange grunner til å være forsiktig nå, ettersom påvirkningen på etterspørselen fra koronaviruset fortsatt er uklar. Dersom det ser ut til at påvirkningen er moderat, kan det påvirke Russlands avgjørelse om ytterligere produksjonskutt, ved møtet mellom Opec og samarbeidslandene i mars, sa oljeanalytiker Greg Priddy i Stratford Oil, ifølge nyhetsbyrået.

Ellers fikk oljeprisene noe drahjelp i går da det viste seg at de amerikanske råoljelagrene steg mindre enn ventet forrige uke.