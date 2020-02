Canadisk energiselskap skrinlegger oljesandprosjekt

Avgjørelsen kommer etter protester fra urfolk og miljøaktivister, og selskapet beklager i et brev til myndighetene at de blir nødt til å droppe prosjektet som kunne kommet canadierne til gode. Selskapet understreker at det har vært et mål å kombinere økonomisk vekst med respekt for miljøet, men etterlyser samtidig et rammeverk som gjør det mulig.

Myndighetene i delstaten Alberta, der prosjektet skulle ligge, skulle etter planen stemt over prosjektet denne uken.

Studier viser at utvinningen ville ha ført til utslipp på rundt 4,1 millioner tonn karbondioksid per år. Prosjektet var beregnet å koste rundt 15 milliarder amerikanske dollar og produksjonen ble anslått til rundt 260.000 fat olje per dag.

Canadas statsminister Justin Trudeau lovet da han ble gjenvalgt i fjor at landet skulle bli karbonnøytralt innen 2015.

Urfolk har tidligere demonstrert mot en rekke utvinningsprosjekter i Canada. De siste ukene har urfolk sperret toglinjer i protest mot å legge gassrør i områder urfolkene regner som sine.