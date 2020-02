Minus i EAM Solar

EAM Solar rapporterte et driftsresultat før avskrivninger 314.000 euro i fjerde kvartal og 400.000 for året. Justert for juridiske kostnader viste kvartalsregnskapet et driftsresultat på minus 20.000 euro og 1,6 millioner for året sett under ett.

Dette ga en EBITDA-margin på 9 prosent i kvartalet og 51 prosent for året.

EAM Solar ble i desember informert om at domstolen i Brescia avviste begjæringen fra UBI Leasing om en kjennelse mot selskapet. Selskapets juridiske kostnader utgjorde 335.000 i fjerde kvartal og 1,2 millioner for året som helhet.