Oljeprisene faller videre sammen med de amerikanske børsene tirsdag kveld.

Ved 19-tiden er Brent-oljen ned 1,74 prosent til 55,20 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 1,99 prosent til 50,28 dollar per fat.

Oljeprisene hentet seg noe inn ved starten av dagen, men har i ettertid snudd ned etter at virusfrykten kom tilbake. Frykt for at en rask spredning av coronaviruset utenfor Kina kan påvirke den globale økonomien og etterspørsel etter olje tynger prisene.

Bruce Aylward i Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte tidligere i dag at verdens land er langt fra godt nok rustet til å bekjempe og hindre spredning av viruset.

- Etterspørselsbekymringer ødelegger all oppgangen vi har hatt de siste ukene. Dette er ikke en situasjon som plutselig vil bli mye bedre, sa Bob Yawger i Mizuho, til Reuters.

Forventet lagerbygging i USA forrige uke hjelper heller ikke på oljeprisene. De offisielle lagertallene kommer onsdag.