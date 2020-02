Oljeprisen raser videre

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 3,38 prosent til 53,10 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 3,03 prosent til 48,39 dollar fatet.



Coronaviruset herjer

Onsdag har det blitt rapportert hundrevis av nye tilfeller av coronaviruset, dermed er markedet redde for at etterspørselen etter energi skal falle ytterligere.

-Det er fortsatt bare viruset som gjelder. Det sa Bob Yawger, sjef for energi-futures hos Mizuho i følge CNBC. Videre trekker Yawger frem at det er vanskelig å se for seg et scenario der oljeetterspørselen skal stige i månedene fremover.

Oljelagrene økte mindre enn ventet

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste onsdag at de amerikanske råoljelagrene økte med 0,5 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst 1,8 millioner fat.

Goldman Sachs tror på bedring

Goldman Sachs har kuttet sitt vekstestimat på etterspørselen etter olje til 600.000 daglige fat, fra tidligere 1,2 millioner daglige fat. Samtidig kuttet Goldman også i prisestimatene for 2020 til 60 dollar per fat brent-olje, fra tidligere 63 dollar.

-Vi ser det som sannsynlig at oljeprisen skal hente seg inn igjen i løpet av året. Det meldte Goldman Sachs i forbindelse med oppdateringen.