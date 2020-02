Coronaviruset stopper oppstart for Quantafuel

Merkur Market-nykommeren Quantafuel opplyser sent onsdag at oppstarten av Skive-anlegget i Danmark trolig utsettes.

Det er ifølge selskapet usannsynlig at pyrolysereaktorene ved Skive-anlegget vil være i gang innen utgangen av første kvartal.

Quantafuel, som ble registrert på Merkur Market forrige torsdag, viser til årsaker utenfor deres kontroll.

Mer konkret peker selskapet på utbruddet av coronaviruset.

Ifølge selskapet er et team bestående av syv ingeniører fra en leverandør plassert i karantene i Jinan i Kina. Det er disse som skal besørge oppstarten av reaktorene, og de skulle ha ankommet Skive-anlegget denne uken.

Ingeniørene må være til stede

Quantafuel opplyser at selskapet vurderer muligheten for å starte opp pyrolysereaktorene uten at ingeniørteamet er fysisk til stede.

I selskapets kontrakt med leverandøren av reaktorene heter det imidlertid at ingeniørene skal være til stede ved kontraktsmessig overlevering av utstyret.

Ifølge Quantafuel er det altså ikke bare å starte opp utstyret uten ingeniørteamet på plass.

Selskapet vil uansett starte opp annet utstyr og andre systemer som planlagt, men kan ikke på nåværende tidspunkt si noe om når full oppstart ved Skive-anlegget kan finne sted.

Quantafuel falt onsdag 5,8 prosent til 162,98 kroner på Merkur Market. Markedsverdien av selskapet er 1,82 milliarder kroner.