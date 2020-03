Statnett avlyser roadshow på grunn av coronavirus

Onsdag i forrige uke meldte Statnett at selskapet hadde engasjert Handelsbanken og SEB for å arrangere roadshow i Norge og Sverige 3–4. mars. Selskapet skulle presentere sitt rammeverk for grønne obligasjoner.

Nå avlyser Statnett det planlagte roadshowet på grunn av coronaviruset og utsetter det til et senere tidspunkt.

«Statnett har besluttet å utsette sitt planlagte roadshow i Norge og Sverge denne uken på grunn av implikasjonene coronaviruset har på reiseaktivitet og volatiliteten i markedet», skriver selskapet i en børsmelding.