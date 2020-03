Jack Welch er død

Det bekrefter hans kone Suzy, ifølge CNBC. De ble gift i 2004.

Welch ledet General Electric, et selskap som driver med maskinteknikk, men også eier TV-kanaler blant annet, mellom 1981 og 2001. Under hans ledelse gikk General Electrics verdi fra 12 milliarder dollar til 410 milliarder, skriver nettstedet. På tidlig 2000-tall var det et av verdens største selskap.



Welch ble født i Massachusetts i 1935, og hadde irsk-amerikanske foreldre. I 1960 ble han ansatt i General Electric som kjemiteknikker. Tolv år senere ble han visepresident. Ni år senere, som 45-åring, tok han altså over som styreleder og konsernsjef.

Tidsskriftet Fortune kåret han til «tiårets manager» i 1999.

Etter at han ga seg i General Electrics i 2001 fungerte han som rådgiver for flere selskap. Han skrev også en bok, kalt "Winning", som nådde høyt på bestselgerlistene i 2005. Welch skal ha hatt en nettoformue på 750 millioner dollar.

Welch skal ha begravelse i St. Patrick’s Cathedral, rapporterer CNBC.