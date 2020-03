Oljeprisen stiger kraftig

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp hele 4,55 prosent til 51,93 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 4,51 prosent til 46,78 dollar fatet.



Sannsynligheten for stimuli fra sentralbankene har økt

Oljeprisen stiger omsider mandag etter å ha vært ned i seks strake handelsdager som følge av coronaviruset, og effekten det har hatt på oljeetterspørselen. Også det globale aksjemarkedet steg bredt mandag etter uttalelser fra Federal Reserve og den japanske sentralbanken om at sannsynligheten er stor for at økonomien må utsettes for nye stimulerende tiltak.

-Det blir mer og mer klart at sentralbanker over hele verden kan komme til å fatte nye stimulerende tiltak for å stabilere økonomien etter coronaviruset. Det sa Peter Flynn, analytiker hos Price Futures Group ifølge Reuters.

Tror på nye OPEC-kutt

Store deler av oljeprisoppgangen kommer som følge av forhåpninger om nye omfattende kutt når medlemslandene i OPEC møtes i Wien senere denne uken.

-Russland er fornøyde med 50 dollar fatet og er klare til å samarbeide med OPEC om produksjonskutt når de møtes 5. og 6. mars i Wien. Russerne virker klare til å kutte for å forhindre stor lagerbygging, men ikke dypt nok til å drive oljeprisen opp til 60 dollar. Ellers jakter Kina på billige leveranser av (søt) råolje i andre kvartal. Det skrev analysesjef, Bjarne Schieldrop hos SEB i en oppdatering mandag.