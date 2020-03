Saudi-Arabia krever gigantkutt

Verdien av Brent råolje var onsdag ettermiddag opp med nesten to prosent, etter at det ble kjent at Saudi-Arabia forsøker å få med seg de andre OPEC+-landene på massive produksjonskutt. Målet er å oppveie coronavirusets effekt på den globale oljeetterspørselen.

Langt mer enn ventet

Nettsiden Arabian Business melder at saudierne ønsker en reduksjon på «minst en million fat pr. dag». Til sammenligning har den tekniske komiteen i Opec+ (JTC) foreslått at volumene senkes med en million fat pr. dag i andre kvartal.

Ifølge oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets hadde markedet regnet at tallet ville bli 750.000 fat pr. dag.

«Da JTC møttes i februar, var anbefalingen et ytterligere kutt på 600.000 fat pr. dag», konstaterer han i en rapport.

«Følgelig har den seneste tidens utvikling i coronavirusets utbrudd vært verre enn først antatt av komiteen».

KOMMENTERER OPEC-ANBEFALING: Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets. Foto: DNB Markets

Russland stritter imot

I forkant av onsdagens OPEC-møte i Wien påpekte Irans oljeminister, Bijan Namdar Zanganeh, imidlertid at Russland ennå ikke har sagt seg villig til å pumpe opp mindre olje.

Han tror landet vil vente til siste øyeblikk, før det aksepterer ytterligere begrensninger. I februar pumpet russerne opp nesten 11,3 millioner fat pr. dag i olje og kondensater, mer enn noen gang på seks måneder.

Forøvrig påpeker Martinsen i DNB Markets at Russlands kondensatproduksjon fra og med i år unntas fra OPECs begrensninger, samt at landet ikke rapporterer hvor mye den utgjør av den samlede utvinningen.

«Derfor kan Russland nå hevde at det har senket sin oljeproduksjon og hevet kondensatproduksjonen, og på denne måten rettet seg etter reduksjonsmålet til OPEC+», forklarer analytikeren.