Analytiker mener havvind-porteføljen til Equinor feilprises med 87 milliarder

– Det er grovt misforstått at havvind er dårlig, sier analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux til Finansavisen.

Holte har fått med seg at oljeselskapet, som ønsker en dreining mot å bli et «grønnere» energiselskap, har fått massiv kritikk for den storstilte satsingen mot havvind.

– Det er mange som har snakket, og det vil sikkert snakkes lenge, sier han, og legger til:

– Men at investeringer i havvind går utover avkastningen på investert kapital er direkte feil!

Equinors vinddivisjon er ifølge meglerhuset verdsatt til skarve 700 millioner dollar, eller snaue 1,8 kroner pr. aksje, med en dollarkurs på 8,50. Men i Holtes regneark er tallet 14 ganger høyere.

– Vind burde vært verdsatt til 26 kroner pr. aksje, eller 9,1 milliarder dollar høyere, sier han.

Avkastning: 22 prosent

For å kunne regne på egenkapitalavkastningen på prosjektene er det ifølge Holte viktig å ta med både den operasjonelle delen og vedlikehold.

– Tar du med det er avkastningen på 9 prosent, sier han.

Dette er høyere enn andre analytikeres avkastningstall, men Holte er heller ikke ferdig med sitt regnestykke.

– Med en internrente på 9 prosent, og 65 prosent belåning, blir egenkapitalavkastningen på 22 prosent, sier Holte.

BULL PÅ VIND: Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux hevder Equinor har skjulte skatter i havvind. Foto: Eivind Yggeseth

Han vektlegger tungt at det gis statsgaranti på 15 år på salget av strømmen som produseres på Dogger Bank-feltet, noe som også gis på andre felt.

– Med statsgarantien er det mange som er villige til å gå inn i prosjektene på en markant lavere avkastning på egenkapitalen, sier Holte, og mener det er synd at «de fleste» har sett seg blinde på avkastningstall som ble guidet.

Analytikeren tror også at Equinor vil ha en læringskurve innenfor fornybar energi, som vil resultere i enda bedre avkastningstall i fremtiden.

– Equinor leverte 9 prosent på sysselsatt kapital i 2019. Hvordan kan du da si nei til 22 prosents avkastning på egenkapitalen på havvind?

– Ikke et tapsprosjekt

Kepler-teamet har sett til verdens største aktør på vindmølleparker til havs, nemlig danske Ørsted, for å få frem korrekte regnestykker i havvindprosjektene.

– Equinors portefølje inklusiv tildelinger er snaut halvparten av Ørsteds, sier Holte.

For Norges klart største selskap i markedsverdi har på kort tid vokst fra ingenting til en fremtidig portefølje som skal produsere over 3.000 MW. Dette er kun 600 MW mindre enn Ørsted, som er priset til 435 milliarder norske kroner på børsen i København.

– For Equinor antas det at alle investeringene i havvind har en avkastning på null med dagens prising, og det kan ikke være riktig, sier han.

Og han legger til:

– Dette er ikke et tapsprosjekt. Eventuelt skal aksjekursen i Ørsted ned 90 prosent, og det tror jeg ikke på.

Equinor prises til omtrent 493 milliarder kroner på Oslo Børs.

Fant svar hos Ørsted

Der Equinor har møtt tøffest motstand, er avkastningen på investert kapital i store prosjekter som Empire Wind i New York og verdens største havvindfelt på Doggerbanken utenfor østkysten av England.

Og for å finne svaret gikk Holte igjen tilbake til Ørsted for å finne retningen på svaret.

– Ørsteds capex på 29 milliarder dollar mellom 2020 og 2025 har en nåverdi på 22 milliarder dollar, ifølge Keplers analyser.

Det betyr:

– At for hver dollar selskapet investerer gir det 0,76 dollar i nåverdi, sier Holte.

Equinor har guidet investeringer på 2,5 milliarder dollar i året mot 2022-2023.

– Mot 2025 er tallet 11,5 milliarder dollar, som innebærer at veksten er 8,7 milliarder dollar, eller 22 kroner pr. aksje. Dette er i dag priset til null, sier han.

Han har også kjørt regnestykket med 0,61 dollar i nåverdi, eller 61 prosent, noe som er resultatet av investeringene på doggerbankanalysen til meglerhuset.

– Og legges det til grunn er vindmølleparken priset til 21 kroner pr. aksje, med vekst og installert kapasitet, sier han.

Ber investorer vurdere havvind

Men mottakelsen fra både investorer og analytikere har vært alt annet enn positiv etter annonseringen av storsatsingen for en snau måned siden, hvor aksjekursen er ned over 14 prosent.

Coronafrykten, en fallende oljepris og svake gasspriser skal ta sin del, men aksjekursen dundret likevel under 160 kroner kun et par dager etter at planene ble annonsert på selskapets kapitalmarkedsdag i London.

Holte, på sin side, oppfordrer investorer, som vurderer å investere i Equinor-aksjen, om å tenke over hvor interessante havvindprosjektene faktisk ser ut.

– Equinor mener de har interessenter som vil gå inn i Doggerbanken nå, og det er før det er gjort en «final investment decision», sier han.

Siden Kepler Cheuvreux har «funnet» 26 kroner som ikke er priset inn i aksjekursen, heiser meglerhuset samtidig kursmålet på aksjen til 225 kroner.

– Utenfor Norge er havvindporteføljen Equinors mest verdifulle asset på våre tall, sier han.