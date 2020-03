Oljeprisene faller etter Opec-møte

Oljeprisene faller onsdag kveld. Det skjer etter at dagens Opec-møte ble avsluttet uten en avtale om ytterligere produksjonskutt, melder Reuters.

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,41 prosent for dagen til 51,48 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,27 prosent til 47,16 dollar per fat. Ved børsslutt i Oslo kostet et fat Brent-olje 52,41 dollar, mens WTI-oljen kostet 48,22 dollar per fat.

Kilden til Reuters sier at Russland, som har vært skeptisk til ytterligere kutt, ville beholde det nåværende produksjonskuttet frem til utgangen av andre kvartal. Andre Opec-medlemmer skal ha ønsket et ytterligere kutt på 1-1,5 millioner fat per dag.

Russlands energiminister Alexander Novak skal ha forlatt møtet etter mer enn tre timer med samtaler.

Ellers viste ferske tall onsdag at de amerikanske oljelagrene steg mindre enn ventet forrige uke. Råoljelagrene steg med 0,8 millioner fat, mot en ventet økning på 2,9 millioner fat.