Aker BP og Framo inngår langsiktig avtale på alle Aker BPs oljefelt

Under oljekonferansen ONS i Stavanger i 2018 inngikk Aker BP, Framo og Akers teknologiselskap Cognite en pilotkontrakt. Det at det nå går fra en digital pilot til et langvarig samarbeid gjennom Aker BPs smartkontraktskonsept er ifølge selskapene en milepæl.

– Samarbeid med Cognite, samt deling av data, har vært essensielt for å komme fram til både algoritmer, digitale tavler og en insentivmodell som sikrer verdi både for Aker BP og Framo, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetil Digre i Aker BP i en pressemelding.

– Denne måten å jobbe på er i tråd med Aker BPs strategi der vi sammen med strategiske partnere skaper økt verdi, fortsetter han.

Smartkontrakter

Avtalen som ble inngått i 2018 mellom de to selskapene og Cognite innebar prediktivt vedlikehold av sjøvannsluftepumpene på det Aker BP-opererte Ivar Aasen-feltet.

Med suksess i piloten skal dette ifølge selskapene være et viktig skritt i moderniseringen av norsk sokkel.

– Et stort arbeid er lagt ned av Aker BP og Framo for å etablere en fullverdig smartkontrakt.

Han fortsetter:

– Kontrakten representerer et stort steg innen digitalisering og prediktivt vedlikehold. Framover vil algoritmer og sensordata hjelpe oss med å øke oppetid og redusere vedlikehold på sjøvannsløftepumpene våre, sier Digre.

Smartkontrakter er ytelsesbaserte avtalemodeller, hvor kompensering er avhengig av systemenes pålitelighet og ytelse.

– Upløyd mark

Siden den første smartkontrakten ble signert for halvannet år siden har store mengder data blitt sendt tilbake til fastlandet. Det er nå utviklet digitale tavler basert på sensordata fra Cognite Data Fusion (CDF) og algoritmer av Framo.

Disse er det sammen forhandlet en egen insentivmodell rundt.

- Å basere kontraktsmodeller på sanntidsdata har vært upløyd mark. Med frigjøringen av datastrømmene har Framo kunne predikere tilstanden på utstyret, forutse hva som vil skje med pumpene frem i tid og igjen kunne planlegge effektivt vedlikehold, sier direktør Trond Petter Abrahamsen i Framo Services, og legger til:

– Sammen med Aker BP har vi endret den tradisjonelle tilnærmingen til vedlikehold. Nå viderefører vi dette samarbeidet fremover og over på de andre feltene, sier Abrahamsen.