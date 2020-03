Sam Zell mener energisektoren er billig

Milliardær Sam Zell sier i et intervju med CNBC at han benytter børsfallet til å kjøpe aksjer og da spesielt i energisektoren. Zell er grunnleggeren og styreleder i Equity Group Investments. Ifølge Forbes har det ført til en formue på 5,6 milliarder dollar.

Ifølge CNBC forteller Zell at han har kjøpt aksjer i et selskap han allerede eier store andeler i, men sier ikke hvilket selskap. Investoren følger hele tiden med på sektoren for å finne gode kjøpsmuligheter.

«Vi har kjøpt noe vi mener er veldig billig, men ikke veldig mye», sier Zell. Han legger til at han mener energisektoren er veldig billig og at det hjelper at han ikke var inne i sektoren fra før.

Zell sier også at mange investorer er enige med han om at energisektoren er billig, men de kan ikke dra fordel av prisingen fordi de allerede er for eksponert mot sektoren.

Flere oljegiganter fortsetter å falle torsdag. Exxon Mobil og Chevron er henholdsvis ned 5,8 og 2,9 prosent. Det siste året har Exxon Mobil kollapset 38,4 prosent, mens den er ned 27,8 prosent de siste tre månedene.