Terje Osmundsen i Empower New Energy har fylt pengebingen

– Vi lukket emisjonen i høst, og nå er vi i gang med vår første investering, som er et av de største solcelleanleggene for industrikunder i Ghana. I tillegg har vi signert avtaler om flere nye prosjekter. Så vi er kommet godt i gang, sier Terje Osmundsen, daglig leder i Empower New Energy.

Finansavisen skrev i juni 2019 at Terje Osmundsen var på jakt etter mellom 8 og 10 millioner dollar til fornybar-investeringer i Afrika.

Osmundsen hadde dialog med 20–25 potensielle investorer, blant dem investeringsfond, pensjonsfond, private equity, energiselskaper og finansielle investorer.

– Vi hentet inn 8 millioner dollar, og er dermed godt i gang med virksomheten vår. Nå jobber vi med å gjennomføre de første prosjektene våre, sier Osmundsen.

Osmundsen var i åtte år konserndirektør i Scatec Solar. Tidlig på 1980-tallet var han personlig rådgiver for statsminister Kåre Willoch (H), og han har de seneste 30 årene hatt lederstillinger i Saga Petroleum, Alcatel, NHO, Kværner og Universitetsforlaget.

Pengesterke investorer

I tillegg til Norfund fikk han napp hos EDFIMC, som er en internasjonal organisasjon der norske Norfund og tilsvarende statlige investeringsfond i europeiske land er medlem.

Organisasjonen forvalter et såkalt impact fond som støttes av EU.

Blant private investorer i Empower New Energy finner vi:

Teknologiselskapet Malthe Winje, som utvikler og bygger små vannkraftanlegg (6,1 prosent).

Ekteparet Elisabeth Grieg og Stig Grimsgaard Andersen (6,1 prosent).

Leviathan Holding, som styres av Kjell Hatteland (24), sønn av teknologigründer Jakob Hatteland (6,1 prosent).

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets (1,2 prosent).

Ugelstad Invest, som eies av tidligere BI- og IMD-rektor Peter Lorange med familie (1,2 prosent).

Terje Osmundsen (3,1 prosent).

Prosentene over viser hvor stor del av investeringen på 8 millioner dollar aksjonærene har tatt.

– Har bygget forretningskonsept

Empower New Energy bygger ikke selv, men har eksklusive avtaler med utviklere om investering i prosjekter.

– Vi har på to år bygget opp et forretningskonsept med en portefølje av sol- og vannkraftprosjekter i Afrika. Vi fyller en viktig lomme i markedet fordi vi finansierer prosjekter som er for små for tradisjonell prosjektfinansiering, sier Osmundsen.

Planen er å realisere prosjektene for deretter å selge dem i løpet av tre til fem år.

Og i løpet av 2020 skal Empower New Energy hente ytterligere 40 millioner dollar.

Forsyner industribedrift med strøm

Selskapets første investering er et solcelleanlegg på 0,7 megawatt (MW) til en utbyggingskostnad på 7 millioner kroner. Solcelleanlegget skal bygges på taket av et produksjons- og resirkuleringsanlegg for plast i Ghana.

Kunden heter Miniplast og drives på kommersiell basis. Empower har fått en tyveårig avtale om salg av kraft til bedriften.

Byggearbeidene skal begynne i april og være ferdigstilt i juni.

Miniplast-anlegget skal generere 27 millioner kroner i omsetning i løpet av kontraktsperioden.

– Det er selvfølgelig et viktig gjennombrudd for en fersk bedrift å få sin første kommersielle kontrakt. Nå står tilsvarende investeringer i Ghana, Kenya og Tanzania for tur. I tillegg jobber vi med solcelleanlegg og små vannkraftverk i Kenya, Ghana, Nigeria, Rwanda og Zambia, sier Osmundsen.