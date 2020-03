Kjell Inge Røkke fikk barbert bort 4,1 mrd. på én dag

Cocktailen coronavirus og oljepriskollaps rammet Oslo Børs hardt mandag. Verst gikk det utover oljeaksjene og den brede energiindeksen som endte ned over 19 prosent.

Kjell Inge Røkke er en av investorene som ble hardest rammet av det kraftige børsfallet. Da han gikk hjem fra jobb på fredag eide han Aker-aksjer for nesten 20 milliarder kroner.

Mandag dundret Aker-aksjen ned 20,67 prosent til 311,6 kroner. Det betyr at Røkke fikk skyllet bort 4,1 milliarder kroner med badevannet og aksjebeholdningen var mandag ettermiddag «bare» verdt 15,8 milliarder kroner.

Siden nyttår er Aker-aksjen ned nesten 43 prosent og verdifallet til Røkke er på formidable 11,7 milliarder kroner.





– Aker er en langsiktig industribygger, og vi utvikler selskaper uavhengig av kortsiktige kurssvingninger i aksjemarkedet. Historisk har Aker gjennomført verdiskapende transaksjoner i krevende tider. Vi investerer gjerne motsyklisk, og kjøper når andre selger eller sitter stille. Dager med dramatiske fall i oljepriser og aksjekurser, er ikke tidspunktet for at vi formidler bastante meninger om fremtiden, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker.

Blodrødt i Aker BP

Oljeselskapet Aker BP utgjør brorparten av formuen til Kjell Inge Røkke. Gjennom Akers heleide datterselskap Aker Capital sitter det med 40 prosent av aksjene i oljeselskapet.

Mandag raste aksjen ned over 28 prosent til 147,2. Siden nyttår er kursnedgangen på 49 prosent.

Innenfor oljeservice var det også svarte natta. Verst gikk det utover Aker Solutions som falt 32 prosent. Selskapet har floppet fullstendig det seneste året og er ned over 81 prosent, etter svake resultater og dystre fremtidsutsikter.

«Generelt er oljeservice en krevende bransje. Utsiktene varierer mellom de ulike segmentene, men i de segmentene som Aker-bedriftene opererer i, ser vi at det vil være krevende i lang tid», uttalte Aker-sjef Øyvind Eriksen til Finansavisen nylig.

Aker-selskapene Akastor, Ocean Yield, Kværner og Philly Shipyard ble sablet ned henholdsvis 17, 10, 9 og 6 prosent.

«Break even» på 50 dollar

Analysesjef Christian Yggeseth i Danske Bank Markets uttalte til Finansavisen på lørdag at han fryktet en kollaps i oljeprisen, med en oljepris tilbake til finanskrisenivåer.

Allerede dagen etter ble det full krasj mellom Opec og Russland, som resulterte i det største oljeprisfallet i moderne historie. Oljeprisen ble handlet til 31,26 dollar pr. fat mandag morgen, men steg kraftig utover dagen. Likevel sto den i 36,79 dollar når Oslo Børs stengte.

– En oljepris på 30-tallet er ikke holdbart for noen selskaper, sier han.

Yggeseth er klar på at oljeprisen fort kan ligge på nivåer mellom 25 og 35 dollar i lengre tid, gitt at det ikke kommer et samlet kutt fra Russland og Opec.

HOLD UNNA: Analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank fraråder oljeaksjer på kort sikt. Foto: Iván Kverme

Aker BP har en operasjonell «break even» på omtrent 10 dollar pr. fat, men inkluderes utbytte og investeringer må oljeprisen være rundt 50 dollar, ifølge Yggeseth.

– Selskapet er egentlig i grei shape. Det er dramatisk for oljeselskapene, men enda verre for oljeservice, sier han.

– Anbefaler du å kjøpe Aker BP-aksjen nå?

– Enn så lenge bør man styre unna oljeaksjer. Det er klart, har du på de lange brillene kan det være bra å plukke Aker BP her, sier han, og legger til:

– Men det er attraktive verdsettelser i andre sektorer, og kanskje enda bedre kjøp der.

Utbytte i fare?

Under Aker BPs kapitalmarkedsdag i februar foreslo nemlig ledelsen å øke utbyttet til 850 millioner dollar for 2020. I tillegg anslo selskapet investeringer på 1,5 milliarder dollar i år. Men med dagens oljepris kan det fort spøke for begge deler.

– Jeg tror ikke Aker BP kutter utbyttet umiddelbart. Men samtidig er det mye mer konstruktivt for selskapet å beholde balansen til å kunne gjøre oppkjøp eller kjøpe egne aksjer i stedet for utbytter, sier Yggeseth.

Og skulle Røkkes utbyttemaskin plutselig stenge kranen kan det bety store summer for milliardæren. Etter planen skulle Aker motta 3,2 milliarder kroner i utbytte i 2020, 3,6 milliarder i 2021 og nærmere 4 milliarder i 2022.

Røkke kontrollerer 68 prosent av Aker gjennom sitt investeringsselskap TRG Holding.

Stor «Røkke-rabatt»

Mandag ettermiddag hadde Aker en verdijustert egenkapital (NAV) på 26 milliarder kroner, noe som tilsvarer 344 kroner pr. aksje.

Basert på mandagens sluttkurs handles Aker til en «Røkke-rabatt» på i underkant av 15 prosent. Det er godt utenfor det historiske intervallet på mellom 20 og 40 prosent.

I fjor høst kom Kjell Inge Røkke på en femteplass på Kapitals oversikt over landets 400 rikeste med en formue på 36 milliarder kroner. Det var fire milliarder kroner lavere enn i 2018, da nettoformuen ble estimert til 40 milliarder kroner.