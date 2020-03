Oljeprisen raser

Ved 22-tiden er Brent-oljen ned 8,77 prosent til 32,65 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 6,03 prosent til 30,99 dollar fatet.

Overtilbud

En flod av oljetilbud i markedet fra spesielt Saudi Arabia og De forente arabiske emirater har satt vedvarende press på oljeprisen, ettersom priskrigen mot Russland pågår med full styrke.

«Blodbadet i markedet fortsetter ettersom Wall Street har vanskelig for å se hvor lang pandemien vil forstyrre reise, handel og dagliglivet ellers» , sa senior markedsanalytiker, Edward Moya, i OANDA til Reuters.

Videre fremhever Moya at oljeprisen trolig skal ned nye ti prosent da etterspørselen trolig blir enda verre.

Priskrigen vil vedvare

Verdens største oljeeksportør, Saudi Arabia har for alvor åpnet oljepumpene, og Russland forblir ved avgjørelsen som forrige uke endte opp med og velte alliansen mellom OPEC og andre produsenter. Russland mente at de foreslåtte kuttene fra Saudi Arabia trolig ikke ville være nok til å kompensere for virusets effekt på oljeetterspørselen.

«Begge parter ser nå ut til å ruste opp til priskrig», sa Eshan Khoman hos MUFG. Videre uttalte Khoman at begge partene ser ut til å ha nok finansiell kapasitet til å opprettholde priskrigen i flere kvartaler fremover.

Stortankratene har skutt i været

Dagsratene for VLCCer (Very Large Crude Carriers) har skutt i været som følge av økt aktivitet både på frakt og lagring av olje. Shippinganalytiker i Cleaves Securities, Joakim Hannisdal melder på twitter at ratene har steget med 11 prosent til 213.000 dagen.