29 færre rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 967 rigger i drift. Det er 29 færre enn for en uke siden, og 220 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA steg antallet aktive oljerigger med én til 683, mens antallet aktive gassrigger falt med to til 107. I Canada falt antallet aktive oljerigger med hele 19 til 115, mens antallet aktive gassrigger falt med ni til 60.

I Mexicogulfen falt antallet aktive rigger med fire til 19.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19-tiden er Brent-oljen opp 3,46 prosent til 34,41 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,48 prosent til 32,28 dollar per fat.

Oljeprisene legger nå bak seg den verste uken siden finanskrisen i 2008 som følge av utbruddet av coronaviruset, og en kraftig produksjonsøkning fra Saudi-Arabia og andre Opec-land. Oljemarkedet har dermed fått et etterspørsels og tilbudssjokk samtidig, som har ført til en kollaps.

- Med coronaviruset som trigger det første globale fallet i oljeetterspørselen på flere år, kan økningen av saudiarabisk og russisk oljeproduksjon lede til et tilbudsoverskudd på fire millioner fat olje pr dag, skrev Eurasia Group, ifølge Reuters.