Aker BP blir oppgradert av RBC Capitals Markets. Meglerhuset justerer opp anbefalingen fra "sector perform" til "outperform", skriver Reuters.

RBC mener at Aker BP vil sitte i en god finansiell posisjon frem mot 2024, og meglerhuset venter at selskapets kredittfasilitet, vil bli brukt for å holde utbyttepolitikken på dagens nivå.

Med en stabil produksjon på rundt 200.000 fat pr. dag, forventer RBC at Aker BP opprettholder et høyt aktivitetsnivå, ifølge TDN Direkt.