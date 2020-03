Equinor etablerer krisestab

Equinor etablerer nå et midlertidig konsernprosjekt for å ivareta både umiddelbar respons og langsiktige implikasjoner av viruskrisen, opplyses det i en melding.

Prosjektet skal bli etablert og strukturert i løpet av de kommende dagene, og vil bli ledet av konserndirektør Pål Eitrheim, som skal rapportere direkte til konsernsjef Eldar Sætre.

«Et allerede pågående internt prosjekt som arbeider med umiddelbar respons og forretningsmessig kontinuitet vil bli innlemmet i det nye konsernprosjektet. Eitrheim vil i denne rollen fremdeles være en del av konsernledelsen», skriver Equinor.

Sterke tiltak

– Utbruddet av coronaviruset og fallet i råvarepriser vil påvirke Equinor i lang tid fremover. Vi er et robust selskap med solid balanse, og vi drar nå virkelig nytte av sterke forbedringer de siste årene. Men det blir nødvendig med sterke tiltak for å redusere risiko, beskytte virksomheten og driften, og sikre selskapets langsiktige robusthet, sier Sætre, som påpeker ar dette arbeidet vil stå øverst på dagsorden for konsernledelsen og styret.

Ifølge meldingen har Equinor allerede iverksatt konkrete tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset og sikre forretningsmessig kontinuitet.

Blant annet har selskapet redusert og utsatt ikke-kritiske oppgaver på felt og anlegg, iverksatt prosedyrer for å jobbe hjemmefra, samt innført strenge reiserestriksjoner og karantenetiltak.

Equinor endte mandag opp 0,83 prosent til 103,00 kroner på Oslo Børs. Aksjen har hittil i år falt over 40 prosent, og er bare den siste måneden ned 36,5 prosent.