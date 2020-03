Brent-oljen faller under 29 dollar

Oljeprisene faller videre tirsdag kveld.

Ved 19-tiden er Brent-oljen ned 3,15 prosent til 28,86 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 3,95 prosent til 27,50 dollar per fat.

Etterspørselssjokket som følge av utbruddet av coronaviruset ser ikke ut til å bli mindre. Land som USA og Canada, i tillegg til flere land i Europa, tar betydelige grep for å dempe utbruddet. Dette fører til lavere etterspørsel etter produkter som bensin og flydrivstoff.

Samtidig presses markedet av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland. Bloomberg meldte tirsdag at Saudi-Arabia vil øke oljeeksporten til rekordhøye 10 millioner fat pr dag fra mai.

-Saudi-Arabia vil utnytte gass produsert fra Fadhili-anlegget til å kompensere for rundt 250.000 fat pr dag med innenlandsk oljekonsum, som vil gjøre det mulig for kongedømmet å øke råoljeeksporten i løpet av de kommende få månedene til over ti millioner fat per dag, sa Bloombergs kilde.

Ellers venter markedet på lagertallene fra USA for forrige uke. De offisielle tallene kommer i morgen, og det er ventet at lagrene økte for åttende uke på rad, ifølge Reuters.