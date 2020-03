Panoro nedjusterer forventningene

Panoro Energy spår nå en produksjon i 2020 på mellom 2.500 og 2.900 fat oljeekvivalenter pr. dag, opplyses det i en børsmelding.

Det er en nedjustering fra tidligere ventet 2.600-3.100 fat pr. dag.

Selskapet skriver i meldingen at de nå følger nøye med på coronaspredningen, og at det er satt igang tiltak i Gabon, Storbritannia og Tunisia for å opprettholde produksjonen, samt sikre at pågående brønnoperasjoner ferdigstilles der det er mulig.

I Gabon pågår det ifølge meldingen nå nedskalering av aktiviteter, noe som vil medføre en 40 prosent reduksjon i investeringene i 2020, samt en beskjeden justering i forventningene til produksjonen.

I Tunisia forblir produksjons- og utviklingsplanene intakt, men Panoro påpeker at kan komme noen utsettelser på grunn av viruset.

Ifølge meldingen er selskapets kontantposisjon og finansielle likviditet solid, og er ytterligere nå styrket som følge av utsatte investeringer.