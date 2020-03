Laveste oljepris på 17 år

Prisen på amerikansk lettolje har falt til det laveste nivået på 17 år, og nordsjøoljen ble onsdag solgt til under 28 dollar fatet.

Den amerikanske WTI-oljens laveste notering siden 2003 ble registrert onsdag formiddag da prisen falt til 25,08 dollar fatet på et tidspunkt. Prisen på amerikansk lettolje steg deretter noe til 25,55 dollar fatet, som er 5,19 prosent lavere enn sluttnoteringen fra tirsdag.

Prisen på nordsjøolje var onsdag formiddag ned 3 prosent til 27,88 dollar fatet. Den siste måneden er oljeprisen omtrent halvert, fra 57,5 dollar til under 28 dollar fra 18. februar til 18. mars.

Etterspørselen etter olje vil trolig fortsette å falle i tiden framover.

Årsaken er i hovedsak utryggheten i markedet som følge av den pågående priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland og de omfattende konsekvensene av koronapandemien.

Det mest dramatiske fallet har kommet etter 5. mars, da prisen lå rundt 50 dollar. Fire dager senere var prisen nede på 33,3 dollar.

Rådgivningsselskapet Rystad Energy estimerer at etterspørselen etter olje vil falle med 2,8 prosent årlig, eller 2,8 millioner færre fat i daglig produksjon. For bare en uke siden var estimert at nedgangen bare ville være 600.000 fat.

Til grunn for estimatet ligger forrige ukes nedstengninger av europeiske land, erklæringen av nasjonal krisetilstand i USA, samt oppdatert beregning av virusets utvikling i år.

De omtaler selv tallene som sjokkerende. For øyeblikket antas det at april vil bli den verste måneden med et ytterligere drastisk fall i etterspørselen av olje.

