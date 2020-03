Oljeprisen styrker seg kraftig

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 16,56 prosent til 29,00 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 26,46 prosent til 25,76 dollar fatet.

Virus og priskrig

Prisen på amerikansk råolje stiger mer enn 20 prosent i kveldstimene torsdag, og henter dermed inn noe av det tapte som har ført til at oljeprisen har luktet sine på laveste nivåer på 20 år. Analytikere omtaler oppgangen som kortvarig, og peker på at coronaviruset på ingen måte er ferdig med å sette sitt preg på oljeetterspørselen. Virusutbruddet har som kjent lagt en demper på økonomisk aktivitet over hele verden. I tillegg har den pågående priskrigen mellom Saudi Arabia og Russland overfylt markedet med billig olje.

«Etter gårsdagens fall vil investorer inn i markedet i håp om produksjonskutt den kommende tiden, kuttene kommer ikke til å være nok til å demme opp for fallende etterspørsel i april og mai». Sa Andrew Lipow, sjef ved Lipow Oil Associates.

Amerikanske aktører risikerer konkurs

Etter at samtalene mellom Saudi Arabia og Russland raste sammen har OPEC-leder Saudi Arabia annonsert planer om å øke oljetilbudet til rekordhøye 12,3 millioner daglige fat. Samtidig har og skal Saudi Arabia være villig til å kutte utsalgsprisen med flere dollar.

Som et resultat risikerer amerikanske aktører konkurs dersom prisene ikke kommer tilbake til normale nivåer. Følgelig jobbes det hardt i USA mot å få stoppet priskrigen, blant alternativene er mulig ileggelse av nye sanksjoner på Russland. Det spekuleres også i mer langsiktige løsninger, som at USA ønsker mer samarbeid med Saudi Arabia får å sørge for at alliansen mellom Russland og Saudi Arabia ikke gjenoppstår. Det fremgår av kilder med kjennskap til saken ifølge The Wall Street Journal.

«Fra 1. april risikerer markedet et overtilbud på opptil fire millioner daglige fat, det kan potensielt føre med seg oljepriser så lavt som under 20 dollar» . Skrev en Jefferies analytiker i en melding ifølge Reuters.