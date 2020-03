Equinor inngår samarbeid med Saipem-selskap for flytende solparker

Equinor og italienske Saipem har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av flytende solenergianlegg, melder Saipem fredag.

Sammen skal selskapene utvikle en teknologisk løsning for flytende solparker som kan anvendes nær kysten.

Teknologien skal baseres på et konsept utviklet av Saipem-virksomheten Moss Maritime. Konseptet er basert på moduler, for enkel produksjon, frakt og installasjon. Det er også utformet for å kunne stå imot tøffere værforhold.

Moss Maritime og Equinor skal nå videreutvikle konseptet med et fokus på kostnader og konkurransedyktighet.

Moss Maritime eies 100 prosent av Saipem og holder til på Lysaker utenfor Oslo. Selskapet ledes av Ida Husem.