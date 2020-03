Magnora ett skritt videre i havvindsprosjekt

Magnora har inngått en endelig avtale for et bunnfast havvindsprosjekt på 500 megawatt på grunt vann i Nord-Europa.

For en uke siden opplyste det Oslo Børs-noterte investeringsselskapet om en intensjonsavtale knyttet til prosjektet.

Med en endelig avtale i havn, skal Magnora først kjøpt en minoritetsandel på 5 prosent i prosjektselskapet.

Senere, etter en 12-måneders periode med konseptstudier, kan selskapet kjøpe seg opp til 50 prosent i prosjektselskapet, basert på en detaljert milepælsplan, opplyses det.

1,5 mill. i investeringer

I perioden frem til april neste år skal Magnora investere 1,5 millioner kroner totalt.

Ved avtaleinngåelsen nå spytter selskapet inn en halv million, og basert på spesifikke milepæler vil ytterligere en million bli investert det neste året.

Disse investeringene vil ikke gå ut over utbyttestrategien, understreker selskapet.

Magnora oppsto høsten 2018, da Sevan Marine solgte deler av virksomheten til Sembcorp Marine og skiftet både strategi og navn.

Ambisjoner

Prosjektet som planlegges, skal produsere mer enn 2 terawattimer (TWh) pr. år, som ifølge selskapet utgjør strømforsyning til rundt 250.000 husholdninger.

Uten å spesifisere ytterligere, forklarer seniorrådgiver Haakon Alfstad i Magnora at prosjektet er lokalisert med gode vindforhold, nær relevant infrastruktur, i et område med «svært attraktive» strømpriser.

«Magnora får tilgang til et uavhengig utviklingsselskap med tre erfarne entreprenører. Dette markerer vår andre byggesten i vår utviklingsstrategi for å bli en betydelig aktør i vindkraftmarkedet i Nord-Europa», sier Theis Hanang Pedersen dagens melding. Han er ansvarlig for forretningsutvikling i Magnora.